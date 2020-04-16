Губернатор отказался помогать бизнесу, сравнив его с незваным гостем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил, почему бюджет края не сможет помочь бизнесу.

«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», – заявил глава региона.

«112 млрд рублей – это доходы краевого бюджета. Ровно половина – 56 млрд рублей – это деньги, которые Алтайскому краю дает федеральное правительство в виде дотаций, субсидий и субвенций. И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», – сказал губернатор.

«Выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 млрд рублей, краевого бюджета – 13 млрд рублей. Также сформирован резерв краевого бюджета в объеме 5,6 млрд рублей», – отмечал ранее зампред правительства края Данил Ситников.

Бюджет региона на 2020 год утвержден с доходами 112,42 млрд рублей, расходами – 118,08 млрд рублей, дефицитом – 5,66 млрд рублей, или 4,79% от расходов (по материалам Интерфакс).