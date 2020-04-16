Новый учебный год в вузах может начаться онлайн

Не исключено, что новый учебный год в вузах будет начат в дистанционном режиме.

Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Отвечая на вопрос, будет ли снят режим изоляции к сентябрю, он сказал: «Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, отвечая на последний ваш вопрос, самые разные варианты, и не исключаем возможности начала учебного года онлайн».

Фальков заявил, что все российские университеты готовятся к приему абитуриентов, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, передает «Интерфакс».

Что касается приемной кампании, то в базовом сценарии министерство рассматривает обычный порядок — со сдачей ЕГЭ.

Фальков добавил, что многие вузы готовы максимально перевести прием документов в дистанционный режим с применением онлайн-технологий. Тем не менее, в некоторых высших учебных заведениях, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания (например, творческие вузы), могут возникнуть сложности.