В Москве восстановили аннулированные цифровые пропуски ИП

Власти Москвы восстановили 220 тыс. аннулированных ранее цифровых пропусков ИП.
«220 тыс. пропусков индивидуальных предпринимателей были восстановлены департаментом информационных технологий. Соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска. ДИТ приносит свои извинения и благодарит тех, кто своевременно известил о проблемах», — сообщили ТАСС в пресс-службе.московского департамента информационных технологий.
Тысячи пропусков сегодня днем были аннулированы в связи с расхождениями баз ДИТа и Федеральной налоговой службы. После обращения граждан была проведена тотальная сверка и пропуска были восстановлены.