Сбербанк временно сделал бесплатным онлайн-сервис по возмещению из бюджета НДС и акцизов

Сервис Сбербанка, позволяющий в режиме онлайн возместить из бюджета НДС и акцизы, станет бесплатным на срок до 31 мая.

Об этом сообщил в четверг зампред правления банка Анатолий Попов, подчеркнув, что для бизнеса сейчас это единственная возможность оформить возврат налогов.

«Дни до 30 апреля объявлены в России нерабочими, и мы понимаем, как важно и в этот период клиентам продолжать бесперебойно оформлять возврат своих налоговых платежей. В ситуации, когда офисы Федеральной налоговой службы физически не работают, мы видим большую востребованность нашего онлайн-сервиса по возвращению из бюджета НДС и акцизов. И мы приняли решение до 31 мая дать возможность клиентам пользоваться этим сервисом бесплатно», — приводит слова Попова пресс-служба Сбербанка.

Процедура возмещения полностью происходит в электронном виде, на это уходит семь дней. Формирование и передача документов на возмещение будут бесплатными, клиент заплатит только комиссию за выпуск гарантии.