Всероссийские проверочные работы переносят на следующий год

Минпросвещения приняло решение перенести на следующий год Всероссийские проверочные работы. Из-за эпидемии.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что этот вопрос обсуждается.
«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», – сообщил министр (из материалов ТАСС).
На данный момент, дата переноса неизвестна.