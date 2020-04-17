Абы кому налоговики не будут давать разъяснений о применении норм НК

Налогоплательщики имеют право получать письменные разъяснения по налоговым вопросам (согласно подпункту 2 пункта 1 и пункту 3 статьи 21, пункту 2 статьи 24 НК).

Однако разъяснения предоставляются таким лицам только в связи с выполнением ими обязанностей соответственно, налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых взносов, налоговых агентов.

Об этом напомнила ФНС в письме № БС-4-11/5783@ от 06.04.2020.

Между тем налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых НК, через законного или уполномоченного представителя.

Так, в ФНС поступил запрос от человека, который является законным представителем конкретного налогоплательщика, но к обращению не приложены документы, подтверждающие такие полномочия.

Кроме того, указанные в обращении персональные данные не позволили идентифицировать этого человека как плательщика НДФЛ.

В этой связи ФНС отвечает:

Для получения разъяснений Вам необходимо уточнить персональные данные (ФИО, ИНН).