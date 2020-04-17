Клерк.Ру

«Аэрофлот» прекратил продажу билетов за рубеж

«Аэрофлот» принял решение временно прекратить продажу билетов на рейсы, вылетающие из России за границу.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

По ее словам, это решение также было принято с целью не создавать дополнительную нагрузку на контакт-центр «Аэрофлота» и на офисы продаж компании «в связи с новыми циклами перебронирований», передает РБК.

 

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