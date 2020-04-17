Госдума запретила маленькие бары в жилых домах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. В первом чтении он был принят еще в сентябре 2019 года.

Необходимость закона обосновывается многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах и обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках.

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых „наливаек“, в зонах жилой застройки», — говорится в пояснительной записке.

Закон дает право регионам устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Сведения об установлении таких дополнительных ограничений предоставляются органами госвласти субъектов РФ в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса.