Утвержден временный порядок установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве

Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Он будет действовать с 1 марта по 1 октября 2020 года.

Освидетельствование будет проводиться без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. Продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также составление программы реабилитации также будет осуществляться заочно.

Ранее установленные проценты утраты профессиональной трудоспособности будут автоматически продлеваться на 6 месяцев.

Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, программа реабилитации направляются пострадавшему заказным письмом. В случае закрытия отделений почтовой связи документы хранятся в учреждении МСЭ, о чем пострадавшему сообщается по телефону, смс или электронной почте.

