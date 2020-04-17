Режим повышенной готовности автоматически может быть приравнен к форс-мажору

Режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации официально хотят отнести к обстоятельствам непреодолимой силы.

В Госдуму внесен соответствующий законопроект № 944418-7 с поправками в в статью 1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 5 марта 2020 года.

В настоящее время Гражданский кодекс РФ не определяет перечень конкретных обстоятельств непреодолимой силы, лишь указывая на сущностные характеристики таких обстоятельств: чрезвычайность и непредотвратимость, отмечают авторы проекта, депутаты от «Справедливой России».

Российское законодательство содержит лишь пояснения, раскрывающие содержание обстоятельств непреодолимой силы в единственном документе, характер которого не имеет силу обязательного применения: «Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)».

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Чтобы устранить этот правовой пробел, депутаты разработали законопроект.

Отмечается, что объявленный в результате распространения коронавируса режим повышенной готовности, введенный 5 марта 2020 года на территории РФ, был признан ФАС России обстоятельством непреодолимой силы.

Таким образом и любые иные случаи установления режимов повышенной готовности либо ЧС в целях недопустимости неоднозначного правоприменительного толкования должны быть признаны на уровне федерального законодательства обстоятельствами непреодолимой силы.