Пропускной режим в Москве продлили до 1 мая

Временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая 2020 года.

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения. Считаю, что эффект "сглаживания", недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это – первая, скромная, но очень важная победа. Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила» – сообщил Собянин.

Также вводятся дополнительные меры:

контроль пропусков с 22 апреля будет полностью автоматизирован;

одноразовых билетов не будет;

можно использовать для проезда на метро и наземном общественном транспорте карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты. Чтобы ими воспользоваться, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска.

для контроля передвижения на личном автотранспорте будут задействовать дорожные камеры видеофиусации;

грузовые перевозки будут пользоваться ранее выданными стандартными пропусками и разрешениями, им цифровые пропуска не нужны;

Москвичи, имеющие служебные удостоверения, которые для передвижения по городу не обязаны получать цифровые пропуска, должны зарегистрировать на сайте mos.ru свой автомобиль или транспортную карту (по материалам НТВ).

А теперь, немного юмора в субботу: