Мигрантов предложили уравнять в правах с гражданами для получения пособий. Бюджеты не треснут?

АСИ предложило правительству временно приравнять мигрантов к гражданам России для выплаты им пособий по безработице.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости». При этом, оно не уточняло конкретные категории мигрантов (по материалам РБК).

Подобный путь избрала Португалия. Там на время борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями приравняли 580 тыс. мигрантов к гражданам страны в социальных правах. Все иностранцы, которые уже подали заявления на получение вида на жительство Португалии, смогут получить социальную поддержку наравне с гражданами Португалии, как минимум, до 1 июля.

Интересно, а своим гражданам уже все выплатили? Бюджеты не треснут?