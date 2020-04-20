Как получить пропуск на передвижение по Московской области

Теперь, кроме приложения «Госуслуги СТОП коронавирус» и областного портала госуслуг, пропуск в МО можно получить через СМС на короткий номер 0250.

Шаблон СМС-сообщения сходный с москвовским. На «Клерке» об этих шаблонах уже писали. Если шаблон заполнен неправильно, пропуск не дадут, но можно переписать и отправить СМС заново. Число попыток не ограничено.

Кстати, карты «Тройка» и «Стрелка» нужно привязывать к пропуску обязательно. Иначе, не сработает турникет или валидатор в общественном транспорте.

Заодно, вот полезные ссылки по оформлению подмосковного пропуска:

А еще телефон горячей линии: 8-800-550-50-30, а для мобильных телефонов 115.

И наконец, видеоинструкция: