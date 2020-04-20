Сбербанк предлагает предпринимателям кредит на зарплату под 0%

Сбербанк запускает массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%, сообщила пресс-служба банка.
Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.
Ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0,0% годовых в первые шесть месяцев. Если кредит за этот срок не погашен, она повышается до 4% годовых.
По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее одного года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.
В эти выходные было подписано решение ВЭБ.РФ, которое утвердило возможность предоставления Внешэкономбанком поручительств для кредитования индивидуальных предпринимателей по государственной программе под 0% годовых.