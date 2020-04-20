Клерк.Ру

Просроченные паспорта действуют до 15 июля. Путин подписал указ

Иллюстрация: Марина Снеговская / Клерк.ру

Президент своим Указом № 275 продлил сроки действия паспортов до 15.07.2020. Теперь с учетом новых требований, просроченный паспорт будет действовать до 15.07.2020. 

Просроченный паспорт, в частности, должны принять в банке, как это и рекомендовал ЦБ.

Приводим фрагмент Указа:

указ

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