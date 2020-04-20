Просроченные паспорта действуют до 15 июля. Путин подписал указ

Облегчение в том, что узнаешь о том что "уволился по собственному желанию" без всяких выплат по с...
Про НДФЛ за 2019 год указано, а про авансовый платеж за 1 кв 2020 - нет. Как-то не очень логично....
Вова же обещал выплату на ребенка до 3-х лет включительно. Опять нае.. обманули...
а вот сразу видно человека, который не работал в реале.Во-первых строках, многие до этого момента...
А, в чем облегчение для народа именно, конкретно?
Ну я, допустим, тоже задумал купить новые ласты. Цены сильно упали. Останавливает то, что такую в...
Работодатель должен работнику только за отработанную качественно работу. Если работы нет, то поче...
Несчастные дети рожденные в 2019 году... Ни капитала материнского им не положено, ни 5000 руб. ...
Спасибо за статью!Штраф в 700 тыс. как я понял все же актуален для ООО с 2 и более участниками, н...
Коллега. а Вы не пробовали посмотреть на ситуацию со стороны работодателя? Уж так ли "бел и пуши...
аналогично, только ВПН-сервер в облаке, за 60 руб/мес
А ПФРу зачем 3 дня? Им представить сведения в 3 раза тяжелее? Ни приказ издавать не надо, ни расч...
1А потом можно опять встать на учёт как ЕНВД? В июне например, когда откроют ?...
У меня основной ОКВЭД не попал в реестр, но папал номер дополнительный ОКВЭД... Интересно могу ли...
массовика-затейника забыли))
А можно встроить как модуль в 1 С Fresh ?
Та же история 6 и 13 были трудоустройства. Теперь мы преступники! ...
Я помню отчитывались им раз в год, потом раз в полгода, потом поквартально, затем помесячно, тепе...
Я не смог вернуть невозвратные билеты даже по причине инсульта, а сейчас с меня хотят возмещения ...
Всегда есть технический оператор, который имеет физический доступ к серверу с вашим профилем, «уг...
У нас основной ОКВЭД 47.8. Без всяких подгрупп. Торгуем текстилем. И вот что делать? Попали мы по...
я думаю, что прежде, чем давать, посмотрят выручку по онлайн кассе. Если упала не более, чем, ска...
Контроли будут, а помощь - хрена вам лысого!
У меня есть вопросы ). Если Вы действительно правозащитники, то должны затрагивать в своих публик...
Это хорошо, если магазины в ста метрах, а если нет? То по аналогии можно по-любому наказывать. Ес...
Это не так. Для тех, кто в реестре МСП из пострадавших отраслей не отсрочка, а перенос срока упла...
Вы серьезно? Вы с умным видом предлагаете домашних животных, реализация которых не запрещена указ...
Сижу через самый обычный ВПН и удаленный рабочий стол. Все бесплатно....
Время 0:41. Я только что закончила считать аванс работникам, чтобы завтра его отправить. Время от...
ндааа ... у всех увольняют, а у нас принимают кучу людей с 1 апреля. и что, за несвоевременную сд...
На сайте ФНС после перечисления всех льгот СМП и пострадавшим отраслям идет пункт о подаче заявле...
Спасибо Вам огромное за чёткий ответ)))Берегите себя и близких)))...
В двух словах не получится. Ссылка в статье приведена. Надо там регистрироваться и отправлять инф...
Кто-то может объяснить в двух словах, что куда подавать? По каким формам.... У нас уволены сотры ...