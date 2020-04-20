Предложили временно вернуть прежний пенсионный возраст

Лидер фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева разработала законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 2020-2021 годах — 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

Если закон вступит в силу в июне, то около 2 млн. граждан смогут выйти на пенсию и получать ее с 1 июня 2020 года. В 2021 году воспользоваться этим правом сможет еще 1 млн. граждан.

Это потребует дополнительно направить на пенсионные выплаты 202,6 млрд. рублей в 2020 году и 272 млрд. рублей в 2021 году.

Депутат отметила, что и тяжелые формы болезни, и показатели смертности свидетельствуют о том, что и граждане 55 тоже находятся в группе риска по коронавирусу с учетом общего состояния здоровья, сопутствующих заболеваний и т.д. И именно им, в первую очередь, предлагается перейти на удаленную работу, либо уйти в неоплачиваемый отпуск.

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«Нужно честно сказать, что после такого отпуска, с учетом нарастания кризисных явлений, вернуться к работе они вряд ли смогут. Нередки ситуации, когда именно граждане 55 становятся первыми кандидатами на увольнение — работодатели уже не могут позволить себе содержать большой штат сотрудников. Таким образом, спад экономики и коронавирус приведут к увеличению безработицы именно у старших возрастных групп населения. Если же эти граждане смогут, как и раньше, получать пенсию с 55 и 60 лет, они будут защищены, получат хотя бы определенный минимальный уровень дохода», — заявила Оксана Дмитриева.

Она также отметила, что повышение пенсионного возраста вызвало у населения активный протест, и отказ от его повышения сейчас будет воспринят как акт солидарности, реальная забота о жизни и здоровье граждан.

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«Кроме того, во всем мире досрочный выход на пенсию — традиционная мера стабилизации экономики в период кризиса», — заявила Оксана Дмитриева.