Отправить 3-НДФЛ теперь можно через мобильное приложение

Теперь в приложении «Налоги ФЛ» пользователи устройств на платформах IOS и Android могут сформировать и направить декларацию 3-НДФЛ по наиболее распространенным жизненным ситуациям. Это можно сделать по облегченным сценариям всего в несколько кликов, сообщает пресс-служба ФНС.

Так, через мобильное приложение можно задекларировать доход от сдачи недвижимости в аренду. Также тут можно заявлять налоговые вычеты: имущественный — на покупку или строительство недвижимости, социальные — за обучение и за лечение или покупку лекарств.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе «обращения» выбрать его вид: заявить о доходе либо получить налоговый вычет, выбрать сценарий и пройти короткий опрос.

Отличительная черта заполнения деклараций в мобильном приложении — возможность сформировать конечный документ, указав всего несколько значений. Если короткий сценарий не учитывает ситуацию пользователя, то приложение предложит пройти заполнение полной декларации в web-версии Личного кабинета.