Верховный суд будет проводить заседания через интернет

Верховный суд первым среди российских судов начинает рассматривать дела по интернету, стороны смогут участвовать в заседании из дома.
«Технология веб-видео-конференц-связи позволяет уже сейчас участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе и даже дома/ Завтра Верховный суд проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», – сказали в пресс-службе суда (источник РИА Новости).
Интересно, какое программное обеспечение будет использовано для связи?
Ранее на «Клерке» писали, что суды приостанавливали заседания до 10 апреля. Впоследствии, это продлили до начала мая.