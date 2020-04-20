Верховный суд будет проводить заседания через интернет

Сергей Выборнов Я конечно всё понимаю но бумаги базы и ключи в руках 3-х лиц пусть и бухгалтера это трэшак особен... Обиженные бухгалтеры при увольнении не отдают базу 1С и шантажируют бывшего работодателя

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lexalliance @Legos, мы прекрасно понимаем, про что Вы говорите, и рады Вашей точке зрения. В самом начале ста... Штрафы за нарушение самоизоляции: все по полочкам от юриста

OksanaO отлично. все кто продает машины и запчасти и всякую прочую хрень - пострадали, а автосервисы знач... Торговлю автомобилями, обувью и одеждой включили в перечень пострадавших отраслей