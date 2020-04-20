Клерк.Ру

Верховный суд будет проводить заседания через интернет

Верховный суд первым среди российских судов начинает рассматривать дела по интернету, стороны смогут участвовать в заседании из дома.

«Технология веб-видео-конференц-связи позволяет уже сейчас участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе и даже дома/ Завтра Верховный суд проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», – сказали в пресс-службе суда (источник РИА Новости).

Интересно, какое программное обеспечение будет использовано для связи?

Ранее на «Клерке» писали, что суды приостанавливали заседания до 10 апреля. Впоследствии, это продлили до начала мая.

 

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