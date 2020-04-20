ЦБ утвердил новые правила расчетов наличными

Центробанк утвердил новые правила наличных расчетов. Указание от 09.12.2019 № 5348-У было зарегистрировано в Минюсте 7 апреля и опубликовано на сайте ЦБ 16 апреля.

Для большинства организаций и ИП никаких изменений в новом документе нет. Лимит расчетов наличными оставили старый — 100 тыс. рублей по одному договору.

Изменения в расходовании наличных денег, поступивших в кассу касаются микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов. Теперь они могут трать деньги из кассы на:

выдачу займов, возврат привлеченных займов, уплату процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом — в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение);

выдачу займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плату за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплату процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплату сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом — в сумме, не превышающей 100 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю), но не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня в расчете на кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение), сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение).

Указание вступит в силу 27 апреля 2020 года. С этой же даты утратит силу Указание Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».