Потребительские кредиты выдают все меньше

В России снижается число выданных потребительских кредитов. Банки отказывают все больше с каждой неделей.

По данным кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в стране упало примерно на 13%, до 2,14 млн к прошлогодним показателям.

В марте снижение составило 15%, уточнили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Ситуация усугубляется каждую неделю: если в январе-феврале 2020 года банки отказали по 61% кредитных заявок, то за первые две недели апреля из них одобряются уже не более 30% (по материалам «Известий»).

Ну разумеется, банки будут отказывать. С учетом, что люди теряют работу, а кредиты в подавляющем большинстве случаев одобряют при наличии хотя бы справки по форме банка, а то и по 2-НДФЛ.

Более того, если банк, который даже сам позвонил и пытается «впарить» человеку кредит, узнав, что тот безработный, теряет к потенциальному заемщику всякий интерес.

А вот всякие «Займы за 5 минут», и прочие сомнительные конторы, сейчас, скорее всего, активизируются, что крайне отрицательно повлияет на закредитованность населения.