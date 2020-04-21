Сборщики макулатуры и производители упаковки обязаны работать в нерабочие дни

Производители упаковки из бумаги и картона, целлюлозы, бумаги и картона, а так же сборщики, заготовители и перевозчики макулатуры должны работать в нерабочие дни. Такой вывод содержится в письме Минпромторга от 03.04.2020 № 23435/08.

Указ Президента предусматривает, что введение нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса не распространяется на работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По мнению министерства, затаривание и (или) упаковка продуктов питания и товаров первой необходимости является обязательным условием выпуска их в обращение на товарный рынок, то есть входит в производственную цепочку. Поэтому производители продукции для упаковки тоже обязаны работать.