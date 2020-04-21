Минфин объяснил, почему фиксированные взносы ИП каждый год растут

Своевременная и полная уплата предпринимателем фиксированных взносов отражает не только частные, но и определенные принципом солидарности публичные интересы. Об этом заявляет Минфин в письме № 03-15-05/22940 от 24.03.2020.

Таким образом, ежегодное повышение размера страховых взносов, уплачиваемых ИП, необходимо для формирования пенсионных прав данных лиц, уточняет Минфин.

В документе также отмечается, что физлицо добровольно регистрируется в качестве ИП. И если гражданин принял решение стать ИП, то надо платить взносы.

Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов.

Уплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности. Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус ИП и обязан уплачивать страховые взносы.