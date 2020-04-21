Матери-одиночке положен двойной вычет по НДФЛ

Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется в двойном размере единственному родителю, не состоящему в браке.

Понятие «единственный родитель» может включать случаи, когда отцовство в отношении ребенка не установлено, в частности, если сведения об отце ребенка вносятся либо не вносятся на основании заявления матери.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 26.03.2020 г. № 03-04-05/23895.

В соответствий с пунктом 3 статьи 51 Семейного кодекса РФ в случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка — по ее указанию.

Таким образом, налоговый вычет в двойном размере вправе получить единственный родитель, если отцовство не установлено.

Документами для подтверждения права на получение удвоенного стандартного налогового вычета на ребенка, в частности, могут быть свидетельство о рождении ребенка, справка ЗАГСа о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие семейное положение (отсутствие зарегистрированного брака).