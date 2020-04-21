В России вчера были митинги. Один реальный и несколько виртуальных

Высокие технологии можно использовать по-разному. Люди умудрились их даже для протеста применить.
По всей России вчера, с использованием приложений Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор, прошли виртуальные акции протеста. Люди ставили «маячки» около расположений органов власти на картах, и оставляли гневные комментарии.
Или так:
Или даже так:
Требования были самые разные:
Даже такие:
Яндекс комментарии стирал достаточно быстро, однако в интернете можно найти скрины.
А вот во Владикавказе митинг был совсем даже реальный. Вплоть до столкновения с ОМОНом, и задержания 55 человек.
Все-таки, выходить на акции протеста в карантинный период – не лучшая идея. Так можно и все лето на самоизоляции просидеть.