В России вчера были митинги. Один реальный и несколько виртуальных

Высокие технологии можно использовать по-разному. Люди умудрились их даже для протеста применить.

По всей России вчера, с использованием приложений Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор, прошли виртуальные акции протеста. Люди ставили «маячки» около расположений органов власти на картах, и оставляли гневные комментарии.

Или так:

Или даже так:

Требования были самые разные:

Даже такие:

Яндекс комментарии стирал достаточно быстро, однако в интернете можно найти скрины.

А вот во Владикавказе митинг был совсем даже реальный. Вплоть до столкновения с ОМОНом, и задержания 55 человек.

Все-таки, выходить на акции протеста в карантинный период – не лучшая идея. Так можно и все лето на самоизоляции просидеть.