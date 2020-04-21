Кудрин считает революционным выделение 10% ВВП на медицину

Александр Мясников и эксперты ВЭБа предложили увеличить расходы на медицину до 10% ВВП. Кудрин назвал это предложение революционным.
Глава Счетной палаты написал об этом в Twitter:
Он допустил, что в отдаленном будущем увеличение финансирования медицины до такого уровня возможно:
С предложением увеличить финансирование российской медицины до 7–10% ВВП Мясников, замдиректора Института ВЭБа, профессор МГИМО Юлия Зворыкина и советник Института ВЭБа Владимир Сидоров выступили в совместном исследовании «COVID-19: Вызов здравоохранению».
«Существующий страх перед коронавирусом поможет нам реструктуризовать медицину, убрать ее из подчинения регионов под руководство Минздрава. Самое простое– сказать «дай денег», будут ли они в нужном количестве, я лично сомневаюсь. Но перестройка медицины будет однозначно», – заявил Мясников (из материалов РБК).