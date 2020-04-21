Из-за коронавируса в кассовые чеки добавили новый код товара

Перечень товаров, для которых обязателен реквизит «код товара» в кассовом чеке, дополнен средствами индивидуальный защиты.

Постановление Правительства от 16.04.2020 № 521 утверждено и опубликовано. Такие меры позволят обеспечить контроль движения этих товаров от изготовителя до конечного потребителя и оценить их объем, что особо важно в условиях распространения коронавирусной инфекции, считают власти.

К средствам индивидуальной защиты относятся медицинские маски, респираторы, перчатки и гигиеническая одежда.

Также Постановлением устанавливаются исключения, при которых код товара в чеке может не указываться. К таким исключениям относится возврат товара с поврежденным или утерянным средством идентификации, а также внесение аванса, при котором сам товар не передается покупателю.

Документом также предусмотрена отсрочка для курьерских и почтовых служб доставки товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Такая отсрочка необходима для проработки способов передачи сведений о кодах идентификации товаров, поскольку курьеры и почтальоны не имеют доступа к содержимому переданного заказа.