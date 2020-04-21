Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

Производители продуктов просят временно запретить скидки в магазинах на продукты. А также, другой поддержки у правительства.

Часть предложений касается взаимоотношений с торговыми сетями. Одно из предложений – ввести мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками. Повсеместные промоакции служат для привлечения покупателей, но снижают доходность производителей.

Сейчас нужно свести частоту акций к минимуму, когда расходы производителей растут, а доходность падает, считает объясняет гендиректор Союзмолока Артем Белов

Также производители просят Мишустина обязать торговые сети закрепить в договорах поставки мораторий на применение штрафов и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов питания.

Кроме того, отраслевые объединения предлагают увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев. В 2020 г. на эти цели запланировано 19,6 млрд руб., или 7% от всей госпрограммы на 2020 г., равной 283,6 млрд руб., рассказывала ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова (по материалам «Ведомостей»).

Не совсем понятно, почему производители продуктов что-то теряют, с учетом, что люди только продукты сейчас и покупают.