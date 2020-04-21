Парацетамол, димедрол и ибупрофен могут перестать производить

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.

Среди них:

«Дальхимфарм»,

«Озон фармацевтика»,

«Биосинтез»,

«Фармстандарт».

Такое решение связано с низкой максимально допустимой ценой на эти препараты, что нерентабельно для производителей на фоне удорожания импорта и падения рубля.

Максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г, выпускаемого «Биосинтезом»,— 10,1 руб. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 руб., следует из обращения в Минпромторг.

Цена упаковки из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 мг не должна превышать 12,05 руб., тогда как производство обходится «Биосинтезу» в 17,21 руб.

Ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19, из-за чего увеличился спрос на импортные субстанции, а также выросла их стоимость, указывают участники рынка.

Так, цена субстанции ибупрофен увеличилась с $22,3 до $28 за 1 кг, а парацетамола — с $4,7 до $5,8. Производство «Биосинтезом» этих препаратов, а также ряда других уже приостановлено, сообщила компания (по материалам Коммерсантъ).

Похоже, скоро опять популярность приобретут так называемые «народные средства».