Российские банки оказались лучше подготовлены к пандемии, чем иностранные

Российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии новой коронавирусной инфекции с точки зрения цифровой трансформации. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

«Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, были готовы к пандемии гораздо лучше, чем иностранные коллеги. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса», — цитирует РБК руководителя BCG Сергея Ишкова.

По словам Ишкова, быстрая цифровизация бизнес-процессов российских банков позволила всего за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы, а также вывести Россию в мировые лидеры по развитию безналичных платежей.

По данным BCG, по итогам 2019 года Россия занимает первое место в мире по уровню проникновения бесконтактных платежей с помощью Apple Pay, Samsung Pay и т.п., а также третье место в мире по уровню проникновения финтех-сервисов.

Ранее российские банки из-за пандемии коронавируса начали переводить своих сотрудников на удаленную работу и сокращать режим работы отделений. Как сообщали РБК представители крупнейших банков, практически все их услуги можно получить онлайн. Однако из-за режима самоизоляции и нерабочих дней у банковских клиентов возникли сложности с доступом к банковским ячейкам и оформлением ипотеки.