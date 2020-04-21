Пенсионный фонд не будет штрафовать за опоздание с СЗВ-М за март

Пенсионный фонд сообщил о том, что не будет штрафовать за нарушение срока представления СЗВ-М за март 2020 года. Письмо № 11П-08-24/8051 от 17.02.2020 должно быть разослано по региональным отделениям.

В качество обоснования ПФР ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой любая санкция должна применяться с учетом ряда принципов: виновность и противоправность деяния, соразмерность наказания, презумпция невиновности.

Ввиду того, что согласно Указу президента были объявлены нерабочие дни, вины страхователей, сдавших отчетность с опозданием, нет.

Поэтому руководство ПФР полагает возможным не привлекать страхователей к ответственности, предусмотренной статьей 17 Закона № 27-ФЗ, за нарушение срока представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период — март 2020 года.

О том, что существует законный перенос срока на 6 мая согласно нормам Гражданского кодекса, в письме ничего не говорится. Руководство фонда не в курсе?