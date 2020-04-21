Здание Госдумы не будут ремонтировать в этом году. Деньги отправят на поддержку бизнеса и граждан

Госдума отказалась от запланированного на этот год ремонта здания. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Начать ремонт планировали в 2020 году, поскольку здание не ремонтировалось почти три десятка лет, пишут Вести.ru. Советник Вячеслава Володина также подчеркнула, что в прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты.

700 миллионов рублей, освободившиеся в связи с отменой ремонта, будут направлены на поддержку бизнеса и граждан.

«Почти тридцать лет ждали и еще подождем», — считают в Госдуме.

Каких конкретно граждан и чей бизнес планируется поддержать на эти деньги, Кашеварова не сообщила.