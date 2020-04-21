Московским торговым и бизнес-центрам дадут гранты. Но только тем, кто снизит арендную плату

Московские торговые и коммерческие центры, снижающие ставку аренды для нанимателей, получат гранты. На эти цели будет направлено 13,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Чтобы получить грант, нужно снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50 процентов от первоначальной ставки.

Для собственников коммерческой недвижимости, которые не сдают площади в аренду, а используют их в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируется 50 процентов налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия.

Кроме того, собственникам коммерческой недвижимости продлили до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.