Упростили беспошлинный ввоз лекарств, средств и оборудования для борьбы с коронавирусом

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. №545. Вносит изменения в абзац 1 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №419.
Данные поправки должны упростить и ускорить беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.
Ранее специальный документ, подтверждающий целевое назначение ввозимой продукции выдавался уполномоченными органами власти субъектов РФ, теперь эти функции передали федеральным министерствам – Минздраву и Минпромторгу. По мнению авторов поправок, это должно ускорить процедуру.
К товарам, используемым для борьбы с коронавирусом, относятся:
- тесты на COVID-19,
- защитные маски,
- защитные костюмы,
- аппараты ИВЛ;
- лекарства для борьбы с коронавирусом;
- сырье и комплектующие для производства вышеперечисленного.
С 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.