Упростили беспошлинный ввоз лекарств, средств и оборудования для борьбы с коронавирусом

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. №545. Вносит изменения в абзац 1 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №419.

Данные поправки должны упростить и ускорить беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

Ранее специальный документ, подтверждающий целевое назначение ввозимой продукции выдавался уполномоченными органами власти субъектов РФ, теперь эти функции передали федеральным министерствам – Минздраву и Минпромторгу. По мнению авторов поправок, это должно ускорить процедуру.

К товарам, используемым для борьбы с коронавирусом, относятся:

тесты на COVID-19,

защитные маски,

защитные костюмы,

аппараты ИВЛ;

лекарства для борьбы с коронавирусом;

сырье и комплектующие для производства вышеперечисленного.

С 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.