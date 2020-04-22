Через налоговиков начали собирать деньги в помощь медикам. А как же помощь бизнесу?

Общероссийский народный фронт просит помочь деньгами медикам. Причем делает он это почему-то через налоговую службу.

Вот таким письмом поделились в «Красном уголке бухгалтера»:

Участники группы возмущены: в то время, как бизнес рассчитывает на поддержку властей, эти же власти через проправительственное движение клянчат у предпринимателей деньги.

Почему налоговая инспекция не разослала их обращение представителям власти? Мы на что вам сотни миллионов налогов перечислили и продолжаем перечислять, находясь в изоляции и упав в выручке более, чем на 90%? Вы же даже для налога на прибыль нам потом не позволите эти расходы принять!

Мы потратили ваши налоги на Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков, на врачей не хватило.

Кое-то из бухгалтеров вообще подозревает, что последствия для фирмы, готовой помочь, могут быть неожиданными:

Судя по сбору контактных данных, потом еще будут сортировать, кому полагается господдержка, а кто обломится.

Заметим, что ОНФ — богатое движение, щедро финансируемое из бюджета. При этом реальные доходы и расходы движения официально не публикуются.