Мошенники обещают гражданам вернуть НДС. Но это неправда

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VikaV2193 А, как они должны быть по факту? Они есть (должны быть) в виде электронной записи на счете. И выд... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

Ждемs У меня такое же мнение деньги виртуальные😥 их по факту просто нет... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

Nephila_ А как же статья 64НК?и его обстоятельства непреодолимой силы, когда работать нельзя, ЧС не введен... Как понять, какие меры поддержки дадут вашему бизнесу

sunflower_tk Ну мы ж тут все бухгалтеры в основном, и понимаем, что резервы (кубышки) это действительно виртуа... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

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Nadiusha Я тоже так думаю. Первая декада июня. У нас конференция была с властью и налоговой там очень акку... Самоизоляцию, скорее всего, продлят на майские праздники

Бабловед В чём будет социальность государства?! Гарантировать всем миску риса и дать её, но при этом запре... Сергей Васильев: коронавирус сделает из капиталистической России социальное государство

Бабловед По моим данным Путин продержит страну (а точнее Москву) в таком режиме до 11 июня.... Самоизоляцию, скорее всего, продлят на майские праздники

Dmitriy A Такое чувство, что государственная кубышка виртуальная и денег туда вообще не поступало ... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

СветланаN Снимите галку в 1С о переносе сроков))) при обновлении они автоматом не поставили и соответственн... Новые сроки сдачи отчетов и уплаты налогов в одной таблице

tatyana15 Вот она забота правительства России о своем населении. свои карманы лишь бы были набиты.Позорище ... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

twain2 блин - покажите мне этих которые расслабись и сидят на карантине ни одного блин дня, а я та... Уволить бухгалтера и экономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

Laikalasse Да вообще. Я тоже рыдаю: сижу на удаленке, а по факту работы больше, чем в офисе, потому что ехат... Уволить бухгалтера и экономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

Над.К Идите пакостить на другие сайты. Или создавайте свой и там пишете что хотите. Пока вас РКН не зак... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

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