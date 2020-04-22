Клерк.Ру

Мошенники обещают гражданам вернуть НДС. Но это неправда

Мошенники, обещающие вернуть НДС гражданам, решили воспользоваться ситуацией с коронавирусом.

О том, как обманывают людей, обещая вернуть им деньги, уплаченные за товары мы подробно рассказывали в материале Про какой возврат уплаченного НДС людям рассказывают ведущие Первого канала.

А сейчас мошенники предлагают вот такую картинку:

Предупреждаем вас, что никаких выплат гражданам и возвратов НДС нет и не будет. Цель мошенников — выманить у вас данные банковских карт или просто заставить несколько раз оплатить их услуги. Схема старая, меняются только картинки.

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