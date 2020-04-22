Мошенники обещают гражданам вернуть НДС. Но это неправда

Ахаха. Вот, она новая валюта!
Лучше - мешками гречки! надежнее!
Ну никакой жалости у Вас к этим уважаемым. За бюджетом Черный лебедь прилетел. Будущее чиновника ...
Подскажите, а как тогда должен человек оплачивать товар в магазине , если цена больше 100 тыс руб...
Пожалуй , тоже закажу демонстрацию. Заинтересовали
А, как они должны быть по факту? Они есть (должны быть) в виде электронной записи на счете. И выд...
У меня такое же мнение деньги виртуальные😥 их по факту просто нет...
Вот-вот! Так и бывает при ремиссии, предшествующей терминальной фазе.......
А как же статья 64НК?и его обстоятельства непреодолимой силы, когда работать нельзя, ЧС не введен...
Ну мы ж тут все бухгалтеры в основном, и понимаем, что резервы (кубышки) это действительно виртуа...
звонила в свою СЗ. Сообщили, что впервые надо подать этот отчет независимо от наличия оснований, ...
Я тоже так думаю. Первая декада июня. У нас конференция была с властью и налоговой там очень акку...
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.Ну,...
Очень напрягли замечания от этого гения бухучета о 43% отчислений от зарплаты и оплате работодате...
В чём будет социальность государства?! Гарантировать всем миску риса и дать её, но при этом запре...
По моим данным Путин продержит страну (а точнее Москву) в таком режиме до 11 июня....
Реклама - ни о чём, приведённые примеры и аргументация - ни о чём. Но недалёкие собственники могу...
Такое чувство, что государственная кубышка виртуальная и денег туда вообще не поступало ...
Ну всё ясно как день. Когда одновременноэто означает только одно, что контора много раз перезапус...
Какое счастье, что мне не требуются эти таблетки!
Снимите галку в 1С о переносе сроков))) при обновлении они автоматом не поставили и соответственн...
Хотелось бы это услышать из уст президента. Где деньги, Зин?...
Особенно порадовала картинка... Им вообще в голову не приходит, что нормальный человек, прочитав ...
Вот она забота правительства России о своем населении. свои карманы лишь бы были набиты.Позорище ...
блин - покажите мне этих которые расслабись и сидят на карантине ни одного блин дня, а я та...
аутсорс - это дноооо. работала в аутсорсе... мы не заинтересованы были вести все участки/операции...
Да вообще. Я тоже рыдаю: сижу на удаленке, а по факту работы больше, чем в офисе, потому что ехат...
Идите пакостить на другие сайты. Или создавайте свой и там пишете что хотите. Пока вас РКН не зак...
Реклама ни о чем.... Сравнение теплого с лысым..... Факты в студию, например кого вы видели играю...
Видео, скорее всего, не постановочное. Вчера так же обслуживали в Сбербанке, только что документы...
Давно уже многие убедились, что аутсортинг обходится намного дороже. Делают минимум, за каждую сп...
Это, то ж за зп там такая, что при 5 человеках только переплата по Ндфл 2,5 миллионов и даже никт...
Что-то про снилс не написано (вроде). А я как раз негодую. Выплату не оформить, ребенку снилс нуж...