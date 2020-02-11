Про какой возврат уплаченного НДС людям рассказывают ведущие Первого канала

В интернете пошла очередная волна мошенничества с липовым возвратом НДС гражданам. Тема не новая, но в эту ловушку по-прежнему попадают доверчивые люди.

В чем же суть мошенничества? За основу взята реальная система с возвратом НДС иностранцам называемая tax free. Поскольку при введении этой системы о ней много говорили по телевидению и в писали в СМИ, то почти все люди что-то как-то о ней слышали. Так же много говорят про импортозамещение.

И вот этим и пользуются мошенники. Они создали сайт некоего Единого Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств, где обещают вам вернуть весь НДС, который вы уплатили за последние три года. Обещают они вот что:

«Согласно постановления 34/16325к, направленного на поддержку импортозамещения и повышению благосостояния населения, каждый гражданин может получить денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства. Расчет суммы компенсации и выплата средств производится за период с 01.01.2015 г.»

Т.е. система вывернута наоборот: не иностранцам возвращают НДС, а нашим гражданам возвращают некую компенсацию за импортные товары. При этом используются кадры с известными новостными ведущими Первого канала, якобы рассказывающие о таком возмещении.

Сайт этих мошенников меняет адреса, но картинка и принцип работы остается прежними — вы вводите свои данные, они якобы ведут поиск положенных вам сумм (и, естественно, находят!). Сумма, правда, почему-то всегда одинаковая — 270 120 рублей. И тут же вам предлагается связаться с юристом, чтобы эти деньги неземедлительно получить.

Сайт имитирует прямое общение с пользователем, но это на самом деле не так. Без разницы, что писать им в ответ.

Заметим, что аппетиты мошенников растут. В октябре прошлого года они просили на первом этапе всего лишь 277 рубля. А в этом уже 1650. И просьбы оплатить будут многократными.

Естественно, никаких денег люди не получают.

«Клерк» предупреждает, что никаких компенсаций и возвратов НДС не выплачивается, тем более через интернет. Не ведитесь на подобные лохотроны. Никто просто так деньги не раздает. Все ровно наоборот — полно людей, желающих у вас их отобрать любым путем.