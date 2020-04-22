Кредитные каникулы вроде есть… а вроде их нет

Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), поделился интересным решением проблемы с получением кредитных каникул для граждан.

Если почитать в социальных сетях обсуждение закона 106-ФЗ о кредитных каникулах, то можно заметить, что одна из главных проблем для заемщиков – проблема подтверждения снижения дохода. А подтвердить доход надо дважды: сначала наличие дохода в 2019, а затем снижение дохода в 2020 (за месяц перед подачей заявления на получение каникул) на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Предыстория проблемы

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Банк России указанием от 31 августа 2018 № 4892-У обязал все банки и МФО перед выдачей кредита/займа считать предельную долговую нагрузку (ПДН) заемщика на основе данных о его доходах и долговой нагрузке. От ПДН зависят условия выдачи кредита/займа. Доход заемщика кредиторам допускается оценивать не на основе справки по форме 2-НДФЛ, а по сумме дохода, самостоятельно указанной заемщиком в заявлении на получение кредита, или по данным Росстата о среднем доходе населения в регионе проживания заемщика или по оценке бюро кредитных историй. Доход из заявления банки и МФО принимали фактически «на веру».

Образование «пузыря»

Банки и микрофинансовые организации, заинтересованные в максимальном «охвате» заемщиков, которые по «бумажкам» так себе заемщики, а на деле в состоянии расплатиться по кредиту, массово выдавали кредиты заемщикам, имеющим неподтвержденный доход. Теперь, лишившись своего дохода, эти заемщики не имеют возможности подтвердить его потерю какой-либо официальной справкой. Можно осуждать их, мол не платили налоги, а теперь хотят льготу. Но ведь кредит был получен ими строго в соответствии с законодательством.

Спасательный круг на борту 106-ФЗ

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Если внимательно прочитать пункт 10 статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ выяснится, что Банк России вправе установить дополнительный перечень документов, достаточных для подтверждения соблюдения заемщиком условия о снижении его дохода на необходимый уровень.

Что же делать?

Пользуясь нормой Федерального закона № 106-ФЗ? Банку России следует установить «зеркальную» содержащейся в Указании Банка России № 4892-У норму, определив, что кредитные организации и микрофинансовые организации принимают в качестве подтверждения снижения дохода заемщика в 2020 году с целью получения кредитных каникул тот же вид документов, который подтверждал доход заемщика при выдаче этого кредита/займа. От этого выиграют все: и заемщики и кредиторы. Заемщикам возможность взять кредитные каникулы просто необходима, чтобы не разориться. Кредиторам же будет выгоднее дать сейчас заемщикам передохнуть, восстановиться и получить платежи по кредитам и займам позже, нежели в ближайшее время получить волну банкротств и судебных тяжб.

Автором размещена петиция с соответствующим требованием к Банку России.