Правила представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам и вкладам изменили

Правительство отменило требование о нотариальном заверении и переводе на русский язык копий подтверждающих документов, составленных на иностранном языке.

Эти документы представляют юридические лица и индивидуальные предприниматели в составе отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках и иных организациях финансового рынка.

Новый порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 17.04.2020 № 528 и вступает в силу 29 апреля 2020 года.

Правила уточняют и вопрос о предоставлении резидентами отчетов по мультивалютным счетам, а также о зарубежных счетах в иных организациях финансового рынка. Кроме того, утверждены новые формы отчетов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют отчет по новым правилам, начиная с отчета за второй квартал 2020 года, а физические лица - начиная с отчета за 2020 год (до 1 июня 2021 года, а в случае закрытия счета - в течение месяца со дня его закрытия).

Отчеты, представленные до вступления в силу указанных изменений, будут считаться представленными в установленном порядке, сообщается на сайте ФНС.