Организациям изменили правила расчета авансов по прибыли из-за коронавируса

Налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи, вправе перейти до конца 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ, вносящий такие поправки в Налоговый кодекс, подписан и опубликован.

Перейти на такой порядок можно будет начиная с апреля.

Изменения надо будет прописать в учетной политике и обязательно уведомить налоговую инспекцию не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода четыре месяца уведомить налоговую надо будет не позднее 8 мая 2020 года.

Кроме того, временно повышен лимит выручки, дающий право уплачивать ежеквартальные авансы, а не ежемесячные. Сейчас такой лимит равен 15 млн в квартал, а после вступления в силу закона он составит 25 млн. Такие правила будут действовать до конца 2020 года.