Клерк.Ру

ЦБ опубликовал курсы валют. Доллар плюс 79 копеек, евро плюс 1 рубль 7 копеек

Рубль продолжает дешеветь, а валюты дорожать. Центробанк опубликовал курсы валют на 22 апреля.

И это с учетом того, что ЦБ потратил на спасение рубля в понедельник 16,8 миллиарда рублей. Это какой же курс мог быть, не делай он этого?

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