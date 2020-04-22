ЦБ опубликовал курсы валют. Доллар плюс 79 копеек, евро плюс 1 рубль 7 копеек

переобулись в прыжке. Ну не будут же они публично признавать, что "политика партии" по этому вопр...
О, я дочитала комменты до конца. Так интересно.... человек разместил рекламную статью своей фирмы...
Да всё настолько просто, примитивно и очевидно как котёнок и лужа, которую он сделал. Так что вре...
60 человек по 15000 умножьте на 6 месяцев и прибавьте 30% взносов, именно эту сумму надо потратит...
Вот видите, Михаил, вы действительно плохо понимаете специфику этого сайта. Вы, простите, кто так...
А, что есть причины кроме рекламы? В карты проиграли желание, что ли? Раскройте тайну для не очен...
Похоже, что подтянулись сотрудники МАКО
а откуда 30 000, если цена 5 000 000?
За Уралом в какую сторону? запад/восток?
Кто эти люди, где фамилии? Взялись поливать грязью, так поливайте. Вдруг адресаты не сообразят, ч...
Ну, зато комментарий предельно содержательный и аргументированный! Одни сплошные аргументы, цифры...
Если Вы чего-то не знаете-не понимаете в этом мире, Наталья, это ещё не означает, что этого нет. ...
Выдайте аванс за апрель . а там видно будет
Смотря кого поливать. Я, вот, поливаю рукожопов, которые на моём рынке пытаются выживать, делая с...
Зря, очень зря Вы не зная броду лезете в воду. Ну, и читать внимательно написанное русским языком...
Скажите, а уровень профессионализма кто определяет? Лично Вы? По какой шкале? По лично Вашей шкал...
Конечно, руководство ПФР не в курсе, а оно когда было в курсе? Больше всего радует, что информаци...
А это на каком языке написано? И про что?
Если бы я у них работала, я бы на эти проблемы ответила "воооот, а представьте, сколько б вы поте...
Зачем вы подсказываете гениям, первым в мире придумавшим конвейерный аутсорс? Они сейчас "первыми...
Не понимаю, о какой поддержке бизнеса идет речь. Сегодня получили из ИФНС 29 г. Москвы требование...
Вообще, неоплата больничных в период этих карантикул - еще одна подлянка от государства. От взнос...
И, что естественно, ни одного независимого издательства или радиостанции...
А Вы знаете, что этот кредит надо потратить на сотрудников и налоги-взносы за 10 дней, а не за 6-...
Эх, наскрести бы на страховку от коронавируса...
Шесть - слишком энергозатратно. Будем искать с перломутровыми пуговицами ))...
Вот, не тем путем идет человек. Как бы ему объяснить, что нирваны со зверскими процентами, тем бо...
Отзывы жесть!!!! Забейте в Яндексе Бухгалтерская компания Мако, там что клиенты в ах..е..., что с...
Ну, уж нет. Пусть и не храпит и носки не разбрасывает и денег побольше раздает. В человеке все до...
Так он то как раз и раздаёт! Жаль только что наХРАПом и под зверские проценты. Мне так регулярно ...
От кого? От Германа?ха-ха-хаУж полночь близится, а Германа всё нет! (ц)...
Ну, уж нет. Пусть и не храпит и носки не разбрасывает и денег побольше раздает. В человеке все до...
Лично я ждала от него снижение ставок по ипотеке и кредитам...А носки пусть разбрасывает хоть по ...