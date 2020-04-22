ЦБ опубликовал курсы валют. Доллар плюс 79 копеек, евро плюс 1 рубль 7 копеек

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VikaV2193 Ну, уж нет. Пусть и не храпит и носки не разбрасывает и денег побольше раздает. В человеке все до... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги