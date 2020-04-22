Мишустин раскритиковал губернаторов за неготовность медицины

Многие губернаторы формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам готовности системы здравоохранения.

Еще в январе федеральные власти запросили у глав субъектов РФ информацию о готовности медицинских учреждений и расчёты для оказания финансовой помощи, которая требуется для расширения коечного фонда.

К сожалению, расчёты некоторых регионов не подтвердились. Это привело к тому, что в марте пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест.

В апреле регионам дополнительно выделили 32 млрд. рублей ( к 33 млрд. руб., выделенных ранее).

«В то же время процесс раскассирования доведённых средств идёт недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим», — заявил Мишустин.

Глава кабмина также отметил, что в ряде субъектов РФ складывается непростая ситуация с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием.