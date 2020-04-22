Людей обязали самим себе выписывать справки. Для выхода из дома

В Мурманской области появились новые правила для людей на время самоизоляции. Об этом сообщил региональный опрештаб по борьбе с пандемией коронавируса.

«Всем людям следует оставаться дома, покидать место проживания можно только в случае крайней необходимости», – говорится в сообщении (источник Северпост.ру).

Если нужно сходить в ближайший продуктовый магазин, аптеку, гипермаркет или обратиться за медпомощью, при себе необходимо иметь собственноручно заполненное пояснение о причине выхода из дома, уточнили в оперштабе.

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Кстати, Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах.