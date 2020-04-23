Цифровые пропуска введут в 21 субъекте. Вслед за московским регионом

Минкомсвязи получило заявки от 21 региона на внедрение цифровых пропусков по примеру Москвы и Московской области.
В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа
- Костромская область,
- Тульская область,
- Тамбовская область,
- Ярославская область,
- Владимирская область,
- Белгородская область
- Орловская область.
Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, сообщает Минкомсвязи у себя на сайте.
При этом, сообщается, что в Хабаровском крае и Еврейской АО такие пропуска вводить не планируют.
А в Мурманской области люди должны выходить из дома с письменными пояснениями причины выхода. Как будто устных недостаточно.