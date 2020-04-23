Цифровые пропуска введут в 21 субъекте. Вслед за московским регионом

Минкомсвязи получило заявки от 21 региона на внедрение цифровых пропусков по примеру Москвы и Московской области.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа

Костромская область,

Тульская область,

Тамбовская область,

Ярославская область,

Владимирская область,

Белгородская область

Орловская область.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, сообщает Минкомсвязи у себя на сайте.

При этом, сообщается, что в Хабаровском крае и Еврейской АО такие пропуска вводить не планируют.

А в Мурманской области люди должны выходить из дома с письменными пояснениями причины выхода. Как будто устных недостаточно.