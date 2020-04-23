Клерк.Ру

Цифровые пропуска введут в 21 субъекте. Вслед за московским регионом

Минкомсвязи получило заявки от 21 региона на внедрение цифровых пропусков по примеру Москвы и Московской области.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа

  • Костромская область,
  • Тульская область,
  • Тамбовская область,
  • Ярославская область,
  • Владимирская область,
  • Белгородская область 
  • Орловская область.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, сообщает Минкомсвязи у себя на сайте.

При этом, сообщается, что в Хабаровском крае и Еврейской АО такие пропуска вводить не планируют.

А в Мурманской области люди должны выходить из дома с письменными пояснениями причины выхода. Как будто устных недостаточно.

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