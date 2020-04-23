За СМИ приостановили наблюдение. До конца июня

Роскомнадзор по просьбе Минкомсвязи приостановил плановые контрольные мероприятия в отношении СМИ до конца июня. Но внеплановые проверки будут.
Об этом говорится в письме замглавы Минкомсвязи Волина в СЖР от 17 апреля.
«В настоящее время уже принято решение об отмене всех плановых систематических наблюдений в сфере СМИ и телерадиовещания вплоть до 30 июня», – сообщили в РКН.
«Стоит отметить, что внеплановые мероприятия при наличии оснований проводиться будут», – добавили там.
В письме замглавы Минкомсвязи также сказано, что ведомство вместе с представителями медиаиндустрии сформировало и представило в правительство комплекс мер по снижению налогового давления, частичной отсрочке выплат и заморозке проверок в отношении редакций СМИ.
Кроме этого, такие же рекомендации даны и субъектам РФ в отношении СМИ.
Использованы материалы «Интерфакс».