Клиенты банков жалуются на снижение лимитов по кредиткам

В апреле несколько крупных банков стали ужесточать подходы к держателям кредиток: они снижают доступный для клиентов объем средств на картах.
О такой проблеме на портале banki.ru, в частности, сообщили клиенты Альфа-банка, банка «Русский стандарт», ОТП банка, пишет РБК. Также сообщили об этом держатели карт рассрочки «Совесть» — их выпускает Киви банк, но заемные средства также предлагает его партнер, банк «Ак Барс».
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений. Представители Киви банка на портале объясняли действия организации тем, что клиент долгое время не пользовался картой и у кредитора нет актуальных данных о его платежеспособности. Представитель Альфа-банка на портале ответил пользователю, что меры связаны с «крайне нестабильной экономической ситуацией в мире».
В Альфа-банке уточнили, что размер лимита по кредитке устанавливается индивидуально для каждого клиента. «Кредитный лимит клиента зависит от множества факторов, в том числе от его кредитной истории и транзакционного поведения. Мы постоянно контролируем кредитные риски и изменением кредитного лимита стремимся предотвратить возникновение ситуации, когда клиент войдет в повышенную кредитную нагрузку и не сможет вовремя выплачивать задолженность», — сказал представитель организации. Он подчеркнул, что Альфа-банк «при малейшей возможности предложит клиентам увеличить их лимит»
Банк «Русский стандарт» контролирует кредитную нагрузку клиентов, если у тех меняются финансовые обстоятельства, пояснил представитель организации. Существенными факторами считаются доход, отсутствие оборотов по карте, уровень кредитной нагрузки, платежная дисциплина по действующим обязательствам, перечислил он.
Изменение политики банков по доступным кредитным лимитам связано с желанием снизить объем активов под риском, говорят эксперты. Право банка в одностороннем порядке пересматривать лимит по выданной кредитной карте почти всегда закреплено в договоре.