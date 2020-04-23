Клиенты банков жалуются на снижение лимитов по кредиткам

В апреле несколько крупных банков стали ужесточать подходы к держателям кредиток: они снижают доступный для клиентов объем средств на картах.

О такой проблеме на портале banki.ru, в частности, сообщили клиенты Альфа-банка, банка «Русский стандарт», ОТП банка, пишет РБК. Также сообщили об этом держатели карт рассрочки «Совесть» — их выпускает Киви банк, но заемные средства также предлагает его партнер, банк «Ак Барс».

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений. Представители Киви банка на портале объясняли действия организации тем, что клиент долгое время не пользовался картой и у кредитора нет актуальных данных о его платежеспособности. Представитель Альфа-банка на портале ответил пользователю, что меры связаны с «крайне нестабильной экономической ситуацией в мире».

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В Альфа-банке уточнили, что размер лимита по кредитке устанавливается индивидуально для каждого клиента. «Кредитный лимит клиента зависит от множества факторов, в том числе от его кредитной истории и транзакционного поведения. Мы постоянно контролируем кредитные риски и изменением кредитного лимита стремимся предотвратить возникновение ситуации, когда клиент войдет в повышенную кредитную нагрузку и не сможет вовремя выплачивать задолженность», — сказал представитель организации. Он подчеркнул, что Альфа-банк «при малейшей возможности предложит клиентам увеличить их лимит»

Банк «Русский стандарт» контролирует кредитную нагрузку клиентов, если у тех меняются финансовые обстоятельства, пояснил представитель организации. Существенными факторами считаются доход, отсутствие оборотов по карте, уровень кредитной нагрузки, платежная дисциплина по действующим обязательствам, перечислил он.

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Изменение политики банков по доступным кредитным лимитам связано с желанием снизить объем активов под риском, говорят эксперты. Право банка в одностороннем порядке пересматривать лимит по выданной кредитной карте почти всегда закреплено в договоре.