Налоговики будут проводить сверки по временному порядку

ФНС письмом от 16.04.2020 № АБ-4-19/6371@ установила временный порядок сверки расчетов с налогоплательщиками.

Сверка расчетов, как и раньше, проводится налоговым органом в обязательном порядке в следующих случаях:

ежеквартально с крупнейшими налогоплательщиками;

по инициативе налогоплательщика при представлении заявления о предоставлении акта сверки расчетов;

в иных случаях, установленных законодательством о налогах и сборах.

Во временном порядке установлены, в частности:

последовательность действий инициатора сверки;

периодичность обязательной сверки.

максимально возможный период (три года, предшествующих году осуществления сверки);

причины отказа в проведении сверки.

ограничение даты окончания периода сверки датой подачи заявления;

случаи, при которых процедура сверки считается юридически завершенной.

Срок проведения сверки, если никаких разногласий нет — 10 дней, при их обнаружении — 15 дней от даты заявления. При выявлении разногласий сверка расчетов осуществляется по данным информационных ресурсов налогового органа с данными первичных документов налогоплательщика.

Отказать в проведении сверки могут в следующих случаях: обращение не в ту инспекцию; отсутствие в заявлении обязательных реквизитов (наименования компании, Ф.И.О. или физлица без статуса ИП, ИНН, КПП, подписи руководителя, ИП, физлица, не являющегося ИП); в случае подачи заявления уполномоченным лицом отсутствие копии доверенности. Для отказа достаточно одного основания.