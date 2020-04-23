Карты с истекшим сроком смогут обслуживать не все банки. Тем более, это только рекомендация ЦБ

Одной из самых важных мер для граждан, объявленных главой ЦБ на последней пресс-конференции, была возможность использовать карты с истекшим сроком действия до 1 июля.

Но это не является общеобязательной мерой. Это лишь рекомендации ЦБ, которые не смогут исполнить все банки.

К примеру, Сбербанк может продлить использование просроченной карты только в приложении «Сбербанк-онлайн». А новую карту можно забрать только в том офисе, где была открыта старая.

Рекомендации уже поддержали в Райффайзенбанке, «Открытии» и ВТБ. Планирует ввести новшество и МКБ.

Но есть нюанс. Так, ВТБ сможет обслужить карты только в банкоматах и терминалах, где эквайринг обеспечивает ВТБ. В случае с эквайрингом других банков карта может не сработать.

Аналогичное пояснение дал и Альфа-банк.

Использованы материалы издания «Известия».