Минпромторг просит бизнес помочь тестировать маркировку лекарств

Минпромторг России попросил отечественные и зарубежные фармкомпании наполнить рынок промаркированными лекарствами, не дожидаясь официального срока ее введения, пишут «Ведомости».

Кроме того, им предписано до конца апреля отчитаться о степени готовности к работе с новой системой контроля.

Напомним, с 1 июля 2020 оборот немаркированных лекарств будет запрещен. С этой даты вводится обязательная маркировка.

Чтобы улучшить качество тестирования «Честного знака» другими игроками рынка, а не только фармпроизводителями, Минпромторг рекомендует наполнить рынок маркированной продукцией. Для этого фармкомпании должны вносить в систему данные о вводе лекарств в оборот и отгрузке контрагентам,

Пока же по данным ЦПРТ только 48 млн. кодов маркировки введено в оборот из тех 615 миллионов, которые были выпущены.

Добавим, в системе маркировки зарегистрировались 94 % российских фармпроизводителей и 80 % из списка иностранных.