ФНС объяснила, как считать сроки по перенесенной отчетности

Постановлением Правительства № 409 были перенесены сроки отчетности. В большинстве случаев там не прописаны конкретные даты, только три, четыре и шесть месяцев отсрочки. О том, как правильно считать новые сроки, разъяснила ФНС в письме № СД-4-3/6655@ от 21.04.2020.

В письме указывается, что все сроки считаются от дат, указанных в Налоговом кодексе. Так, например, если срок представления налоговой декларации по акцизам приходится на 25 апреля 2020 года, с учетом трехмесячного срока продления ее представления срок переносится на 25 июля 2020 года.

Но 25 июля — выходной день. И поэтому применяются нормы статьи 6.1. НК, по которым днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, срок сдачи истечет не 25 июля, а 27.