Путин сегодня будет совещаться с банкирами. И обсуждать гарантии для различных отраслей

Президент России Владимир Путин проведет совещание с представителями российских банков и обсудит способы спасения экономики на фоне распространения коронавируса.
В частности, будет обсуждаться вопрос предоставления банковских гарантий различным отраслям.
«Сегодня президент Российской Федерации будет проводить совещание в видеорежиме с крупнейшими российскими банками и с ВЭБом», – сказал Шувалов.
«ВЭБ – участник этого совещания, где будем обсуждать гарантийные механизмы и предоставление гарантий самых разных отраслей», – уточнил Шувалов (по материалам ТАСС).
Путин ранее заявлял, что не менее 75% кредитов, полученных предпринимателями на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ